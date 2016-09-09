Олег Саитов: "С Лебзяком поступили нехорошо"

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов выразил мнение, что Александр Лебзяк был уволен с поста главного тренера сборной России с нарушениями. По его словам, национальная команда на Олимпиаде в Рио выступила достойно.

– Александр Лебзяк был в заслуженном отпуске, когда состоялось заседание Исполкома Федерации бокса России. И его даже не пригласили на заседание! Я считаю, так делать нельзя. Если ты недоволен работой человека, его нужно сначала пригласить, выслушать, узнать причины, почему та или иная работа сделана не лучшим образом. Хотя сказать, что работа Лебзяка была сделана плохо никак нельзя.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России под его руководством завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Да, в былые годы наград бывало и больше, но ведь и нынешнее выступление более чем достойное. По крайней мере, медальный план был выполнен. Как мне кажется, его увольнение не было связано с достижениями сборной на Олимпиаде. Об этом говорит и тот факт, что кроме Александра Борисовича был так же уволен директор Федерации бокса Евгений Судаков, которого тоже на исполком не пригласили. (Сергей ФИШ)