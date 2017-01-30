12:41 | БОКС

Олег Меньшиков: "Сборная России должна выходить из группы Всемирной серии бокса"

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Главный тренер сборной России Олег Меньшиков подчеркнул, что перед национальной командой стоит задача выхода из группы Всемирной серии бокса (WSB). В стартовом матче россияне встретятся с командой из Казахстана 4 февраля в Москве. Также соперниками россиян по группе стали команды Узбекистана и Китая.

- У нас прошел сбор в Сочи, команда готова, - приводит ТАСС слова Меньшикова. - Думаю, что мы не разочаруем болельщиков, они увидят красивый бокс 4 февраля. Минимальная задача у нас - занять третье место в группе, которое позволит из нее выйти.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3981808

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gorsten79

Да уж....У Узбекистана с Казахстаном сильные сборные.Нелегко будет нашим.

17:17

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