Олег Меньшиков: "Пока не общался с Лебзяком"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по боксу Олег Меньшиков определится с планом развития национальной команды после чемпионата страны. Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Александр Лебзяк отстранен от должности. Также отстранены все тренеры национальной команды и директор Федерации бокса России (ФБР) Евгений Судаков. Президент ФБР Борис Иванюженков назвал ситуацию "рабочим процессом".

– Пока не общался с Александром Борисовичем (Лебзяком). Сейчас пройдет чемпионат России, после него будем думать, на данный момент планов нет. Нужно еще команду (тренеров) найти, – цитирует ТАСС Меньшикова.