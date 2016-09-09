13:15 | БОКС

Олег Меньшиков: "Пока не общался с Лебзяком"

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по боксу Олег Меньшиков определится с планом развития национальной команды после чемпионата страны. Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Александр Лебзяк отстранен от должности. Также отстранены все тренеры национальной команды и директор Федерации бокса России (ФБР) Евгений Судаков. Президент ФБР Борис Иванюженков назвал ситуацию "рабочим процессом".

– Пока не общался с Александром Борисовичем (Лебзяком). Сейчас пройдет чемпионат России, после него будем думать, на данный момент планов нет. Нужно еще команду (тренеров) найти, – цитирует ТАСС Меньшикова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3608335

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