13:15 | БОКС

Николай Валуев: "Увольнение Лебзяка? Главное, чтобы не стало хуже"

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Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев надеется, что кадровые перемены в сборной не повлекут негативных последствий.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Александр Лебзяк и директор Федерации бокса России (ФБР) Евгений Судаков были уволены с занимаемых должностей.

- Увольнение Александра Лебзяка и Евгения Судакова? Лебзяк  же во время Олимпиады говорил, что написал заявление, - сказал Валуев. - Я скажу только одно: главное, чтобы такое увольнение не повлекло за собой изменений в худшую сторону. (Любовь КОНЯЕВА)

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