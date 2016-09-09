Николай Валуев: "Увольнение Лебзяка? Главное, чтобы не стало хуже"

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев надеется, что кадровые перемены в сборной не повлекут негативных последствий.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Александр Лебзяк и директор Федерации бокса России (ФБР) Евгений Судаков были уволены с занимаемых должностей.

- Увольнение Александра Лебзяка и Евгения Судакова? Лебзяк же во время Олимпиады говорил, что написал заявление, - сказал Валуев. - Я скажу только одно: главное, чтобы такое увольнение не повлекло за собой изменений в худшую сторону. (Любовь КОНЯЕВА)