21:51 | БОКС

Неизвестные украли картину с изображением Мохаммеда Али

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Неизвестные похитили картину Лероя Неймана с изображением Мохаммеда Али, сообщает AP. Произведение искусства, стоимость которого оценивается в 5 тысяч долларов, было украдено из выставочного зала музея в межкультурном центре имени боксера около часу дня по местному времени.

Сообщается, что на картине олимпийский чемпион 1960 года был изображен в классической стойке с красными боксерскими перчатками на руках.

Нейман нарисовал картину с Али перед боем в 1962 году в раздевалке на арене в Нью-Йорке. Художник, умерший в 2012 году, известен яркими изображениями спортивных событий. В список его работ входят портреты многих других известных спортсменов, среди которых, например, боксер Джордж Формэн и бейсболист Тед Уильямс.

Али, на протяжении 32 лет страдавший от болезни Паркинсона, скончался 3 июня на 75-м году жизни. Смерть произошла в результате септического шока.

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