Мутко считает выборы главы Федерации бокса России нелегитимными

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что проведенные 17 ноября выборы главы Федерации бокса России не являются легитимными. Первоначально исполком ФБР назначил конференцию на 12 октября, затем перенес ее на 17 ноября. Однако 14 ноября конференция вновь была отложена, уже до 1 февраля. Альтернативная группа инициировала проведение собрания в ранее назначенный срок 17 ноября. На конференции присутствовали 44 делегата из 84, кворум был соблюден, победу на выборах одержал Эдуард Хусаинов.

По окончании конференции на официальном сайте федерации появилось заявление, в котором говорилось, что мероприятие, прошедшее в четверг в Москве, "не имеет к федерации никакого отношения", а "решения, принятые на мероприятии сторонников Хусаинова, не являются решениями конференции федерации бокса".

- Есть Федерация бокса России, легитимная федерация, которая признана AIBA. На нее и надо ориентироваться, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Когда группа людей собирается и проводит выборы, это не является... Мы завтра можем собраться и провести выборы. Есть официальный орган - исполком ФБР. Он уполномочен созывать и проводить конференцию. Зачем все это, непонятно. Даже не нужно придавать этому значения.