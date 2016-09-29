Муров подал заявку на участие в выборах президента Федерации бокса России

Председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР) Евгений Муров подал заявку на участие в выборах президента ФБР. Нынешним главой организации является Борис Иванюженков. Выборная конференция состоится 14 октября в Подольске.

- Заявки подали руководитель высшего наблюдательного совета федерации Евгений Муров, бывший президент федерации Эдуард Хусаинов, президент московской областной федерации бокса Сергей Данилов и представитель от этой же организации Леонид Котляр. Заявки будут приниматься вплоть до начала выборной конференции, - приводит ТАСС слова представителя ФБР.