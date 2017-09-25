Мурат Гассиев: "Не слушаю тех, кто списал Влодарчика со счетов"

Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью Russia Today отметил, что Кшиштоф Влодарчик является самым опытным участником Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Гассиев также добавил, что поляка необоснованно считают аутсайдером турнира.

– В четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии вы встретитесь с Кшиштофом Влодарчиком. Что можете сказать о своем будущем оппоненте?

– Влодарчик является самым опытным участником суперсерии. На его счету огромное количество тяжелых боев, а также побед над соперниками, которые до этого не знали поражений. Экс-чемпион мира по двум версиям WBC и IBF. Я посмотрел множество его поединков, включая бои с российскими боксерами Рахимом Чахкиевым и Григорием Дроздом. Когда я только начинал свою карьеру, он владел чемпионским поясом, и мне было очень интересно следить за ним. Я настраиваюсь на очень тяжелый бой и постараюсь сделать все, чтобы выйти из него победителем.

– По мнению букмекеров, Влодарчик является главным аутсайдером турнира. Согласны?

– Легко составлять подобные рейтинги, когда ты ни разу не выходил в ринг. Я предпочитаю не слушать тех экспертов, которые списали поляка со счетов: говорят, что Кшиштоф находится на спаде и его карьера постепенно подходит к завершению. В вопросе боев и оппонентов я предпочитаю полагаться на мнение своей команды. А сам я уверен, что у него еще предостаточно пороха в пороховницах. Терять в поединке со мной ему нечего. Он приложит все усилия для победы, бой обещает быть очень интересным.

– В случае победы над Влодарчиком вашим следующим соперником станет именно обидчик Кудряшова – Дортикос. У вас уже есть какие-нибудь планы относительно возможного боя с кубинцем?

– Я считаю неправильным заглядывать за спину своему сопернику. В данный момент я настраиваюсь на тяжелый поединок с Влодарчиком. И если удастся пробиться в полуфинал, тогда будем заниматься Дортикосом.