Мурат Гассиев: "Надеюсь, после боя с Дортикосом мы оба будем здоровы"

Россиянин Мурат Гассиев перед боем с кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии сказал, что не чувствует никакого давления.

– Хочу сказать спасибо всем, кто сегодня пришел на взвешивание, – сказал Гассиев. – Я не испытываю никакого давления, я просто счастлив, что бой проходит в Сочи, это прекрасное мероприятие для российских поклонников бокса. Никакого дополнительного давления я не испытывал.

– Почему вы уверены, что Дортикос вас не нокаутирует?

– Это профессиональный бокс, тяжелый вес... Но я тренировался очень много и уверен в себе. Я надеюсь, что после боя мы оба будем здоровы, я желаю Юниеру удачи. (Михаил ПОТАПОВ)

"СЭ" проведет трансляцию боя Мурат Гассиев – Юниер Дортикос