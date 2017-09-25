Мурат Гассиев: "Кудряшов предельно мотивирован, он еще вернется"

Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью "Russia Today" отметил, что расстроен от поражения Дмитрия Кудряшова в поединке против Юниера Дортикоса. Гассиев также добавил, что в этом бою ожидал победы российского спортсмена.

– Дмитрий Кудряшов нокаутом во втором раунде уступил регулярному чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Юниеру Дортикосу. Какие впечатления от поединка?

– Не из лучших. Я надеялся, что Кудряшов сможет одержать победу над кубинцем. Я знаю, как упорно он готовился к поединку, проводил тренировочные сборы, как в России, так и в США. Но, к сожалению, это тяжелый вес. Здесь один удар решает очень многое. Кудряшов пропустил очень мощный удар, который решил исход поединка. Я ожидал победы Дмитрия нокаутом, и я очень расстроен.

– Вам не показалось, что Дортикос слишком хорошо подготовился к поединку?

– Без сомнения. Ясно, что кубинец изучал бои Дмитрия, в частности, его поединки с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. В нужный момент он смог воспользоваться своим шансом и закончить поединок.

– Ожидали, что бой завершится настолько быстро?

– Я думал, что поединок окончится в первых шести раундах. Предполагал, что соперники немного присмотрятся друг к другу, после чего перейдут к более активным действиям. Но все сложилось иначе. Боксеры с первых секунд вступили в жесткий обмен ударами, удача в котором осталась за представителем Острова свободы.

– После проигрыша Дортикосу Кудряшов покинул Всемирную боксерскую суперсерию. Какие у него перспективы и что Дмитрию нужно делать сейчас?

– Для начала ему стоит взять небольшую паузу, передохнуть, побыть с семьей. Это второе поражение нокаутом в его карьере, после такого нужно время, чтобы оправиться. А после совместно со своей командой обдумать дальнейшие действия. Кудряшову всего 31 год – это расцвет для бойца тяжелого веса. Тяжело то, что ему фактически придется начинать все с самого начала. Но Дмитрий предельно мотивирован, уверен, он еще вернется.