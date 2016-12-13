Мурат Гассиев: "Хочу стать абсолютным чемпионом мира"

Чемпион мира в весовой категории до 90,7 кг по версии IBF в интервью "Известиям" подчеркнул, что готов дать бой-реванш соотечественнику Денису Лебедеву, в поединке с которым он и завоевал пояс IBF. По словам Гассиева, его цель – стать абсолютным чемпионом мира.

– Дадите реванш Лебедеву?

– Я готов к повторному поединку с Денисом, но лишь в том случае, если на кону будет стоять его пояс чемпиона мира по версии WBA.

– Планируете еще проводить бои в России?

– Хочу высказать свою безмерную благодарность организаторам поединка за замечательные условия, которые они создали для спортсменов и зрителей. Я давно не выступал в России и остался очень доволен обстановкой вокруг боя. Безусловно, я был бы очень рад вновь выступить тут.

– Кого бы хотели видеть своим будущим оппонентом?

– У меня есть команда менеджеров, которая отлично знает свою работу и подбирает мне интересных соперников. Им известна моя цель – завоевать все пояса в моей весовой категории.