МОК начал расследование в отношении руководства Международной ассоциации бокса

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл расследование в отношении руководства Международной ассоциации бокса (AIBA). Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхенчхане.

Отмечается, что МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Как стало известно ранее, глава МОК Томас Бах заявил, что бокс может быть исключен из программы Олимпиады 2020 года.

– Исполком МОК обеспокоен ситуацией в руководстве AIBA, – цитирует ТАСС Баха. – Мы можем подтвердить открытие расследования в отношении руководства AIBA. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК.