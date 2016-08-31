12:58 | БОКС

Международная ассоциация бокса будет реструктуризирована

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Международная ассоциация бокса (AIBA) проведет внутреннюю реструктуризацию, информирует ТАСС. Во время олимпийского турнира от исполнения своих обязанностей был отстранен ответственный за назначение судей Карим Бузиди.

Президенту AIBA рекомендовано провести внутреннюю реструктуризацию для повышения эффективности работы организации. Господин Чинг-Куо Ву согласился с данным предложением, также его поддержали остальные руководители AIBA. Отмечается, что ассоциация должна сохранить приверженность главным ценностям спорта и вести максимально прозрачную деятельность.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3579015

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