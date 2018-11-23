Мейвезер приобрел украшения на 5,3 миллиона долларов

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший потратил 5,3 миллионов долларов на драгоценности, сообщает TMZ Sports. 41-летний американец купил ожерелье, кольцо и браслет.

На прошлой неделе Мейвезер посетил ювелирный магазин в Беверли-Хиллз. Боксер приобрел кольцо ценой 2,3 миллиона долларов, бриллиантовый браслет за 2,5 миллиона и ожерелье за 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что 41-летний американский боксер проведет бой против 20-летнего бойца смешанных единоборств Тенсина Насукавы 31 декабря. Мейвезер заявил, что боксерский поединок будет носить выставочный характер.