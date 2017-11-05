Менеджер Липинца: "Сергей сумел поменять тактику по ходу боя с Кондо"

Алекс Вайсфельд, менеджер Сергея Липинца, отметил, что японец Акихиро Кондо в бою против российского спортсмена оказался очень стойким боксером. Вайсфельд также добавил, что по ходу поединка Липинец сумел перестроиться, поменяв тактику.

– Кондо оказался очень стойким боксером, он принял очень много ударов, которые на самом деле нокаутировали многих других боксеров, – цитирует "Р-Спорт" Вайсфельда. – "Сечка" (после столкновения головами) конечно, повлияла каким-то образом на ход боя, Сергею пару раундов пришлось быть осторожным, чтобы не поймать ненужные удары. Но у нас профессиональный угол, который все держал под контролем. Сергей сумел перестроиться, поменяв тактику, и довел бой до победы – так, как надо.

Напомним, что сегодня Липинец победил Кондо и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Поединок проходил в Бруклине. Победа 28-летнему спортсмену досталась единогласным решением судей.