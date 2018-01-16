Майорга объявил о завершении карьеры

Никарагуанский боксер Рикардо Майорга заявил, что завершает свою профессиональную карьеру. 44-летний спортсмен также считает, что надо дать дорогу молодым.

- Когда я был ребенком, то пообещал маме, что стану чемпионом мира по, - цитирует Boxingscene Майоргe. - У меня было 112 любительских боев, в которых я одержал 107 побед и 5 проиграл судейским решением. Затем я перешел в профессиональный бокс, где после 27 боев я достиг вершины.

Я думаю, что спорт для молодых, а таковым я себя не считаю. Пришло время повесить перчатки на гвоздь и попрощаться с боксом. Я очень благодарен Богу за то, что я получил признание со стороны зрителей и за те многочисленные награды и титулы, которые я завоевал.

Напомним, что Майорга за свою профессиональную карьеру одержал 322 победы, из которых 26 нокаутом, потерпел 10 поражений и 1 бой закончил вничью.