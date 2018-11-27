Матчевая встреча по боксу между сборными России и мира пройдет 9 декабря

Матчевая встреча по боксу между сборной России и сборной мира состоится 9 декабря, в 18:00 по московскому времени, в ГЦКЗ "Россия". Боксерское шоу приурочено к празднованию Дня героев Отечества.

Состав сборной России сформируют чемпионы страны среди любителей, а против них будут драться победители планетарных первенств и Олимпийских игр. В рамках шоу состоятся следующие поединки:

57 кг

Альберт Батыргазиев (Россия) - Чатчаи Будти (Таиланд)

69 кг

Шахабас Махмудов (Россия) - Икболджон Холдаров (Узбекистан)

75 кг

Глеб Бакши (Россия) - Осли Иглесиас Эстрада (Куба)

63 кг

Алексей Мазур (Россия) - Оганес Бачков (Армения)

81 кг

Имам Хатаев (Россия) - Хулио Сезар де ла Крус (Куба)

52 кг

Тамир Галанов (Россия) - Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

91+ кг

Иван Верясов (Россия) - Карти Томас (Ирландия)

91 кг

Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Эрисланди Савон (Куба).

Также в этот вечер состоятся несколько боев профессиональных боксеров в которых выступят Илья Квасников, Федор Глазков, Артем Сусленков и Шигабудин Алиев.

Специальными гостями матчевой встречи станут олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев и Егор Мехонцев.