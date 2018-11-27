Матчевая встреча по боксу между сборными России и мира пройдет 9 декабря

Матчевая встреча по боксу между сборной России и сборной мира состоится 9 декабря, в 18:00 по московскому времени, в ГЦКЗ "Россия". Боксерское шоу приурочено к празднованию Дня героев Отечества.
Состав сборной России сформируют чемпионы страны среди любителей, а против них будут драться победители планетарных первенств и Олимпийских игр. В рамках шоу состоятся следующие поединки:
57 кг
Альберт Батыргазиев (Россия) - Чатчаи Будти (Таиланд)
69 кг
Шахабас Махмудов (Россия) - Икболджон Холдаров (Узбекистан)
75 кг
Глеб Бакши (Россия) - Осли Иглесиас Эстрада (Куба)
63 кг
Алексей Мазур (Россия) - Оганес Бачков (Армения)
81 кг
Имам Хатаев (Россия) - Хулио Сезар де ла Крус (Куба)
52 кг
Тамир Галанов (Россия) - Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
91+ кг
Иван Верясов (Россия) - Карти Томас (Ирландия)
91 кг
Муслим Гаджимагомедов (Россия) - Эрисланди Савон (Куба).
Также в этот вечер состоятся несколько боев профессиональных боксеров в которых выступят Илья Квасников, Федор Глазков, Артем Сусленков и Шигабудин Алиев.
Специальными гостями матчевой встречи станут олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев и Егор Мехонцев.