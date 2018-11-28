Матчевая встреча между сборными России и Мира пройдет в формате пяти раундов

Матчевая встреча по боксу между сборной России и сборной мира, которая состоится 9 декабря, в 18:00 по московскому времени, в ГЦКЗ "Россия", пройдет в формате пятираундовых поединков. Боксерское шоу приурочено к празднованию Дня героев Отечества.
Формат боев будет приближен к правилам, по которым проводятся соревнования WSB. Поединки будут проходить в формате 5 раундов по 3 минуты, спортсмены будут выступать без маек.
Состав сборной России сформируют чемпионы страны среди любителей, а против них будут драться победители планетарных первенств и Олимпийских игр.
Пары будут выходить на ринг в следующем порядке:
57 кг
Альберт Батыргазиев (Россия) – Чатчаи Будти (Таиланд)
69 кг
Шахабас Махмудов (Россия) – Икболджон Холдаров (Узбекистан)
75 кг
Глеб Бакши (Россия) – Осли Иглесиас Эстрада (Куба)
63 кг
Алексей Мазур (Россия) – Оганес Бачков (Армения)
81 кг
Имам Хатаев (Россия) – Хулио Сезар де ла Крус (Куба)
52 кг
Тамир Галанов (Россия) – Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
91+ кг
Иван Верясов (Россия) – Карти Томас (Ирландия)
91 кг
Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Эрисланди Савон (Куба)
Матчевая встреча по боксу между сборными России и мира пройдет 9 декабря