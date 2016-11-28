Максим Власов: "Меня не интересует, что будет с Чахкиевым дальше"

Российский боксер Максим Власов заявил, что его не смущает поединок против соотечественника Рахима Чахкиева, который состоится 3 декабря в Москве. Предстоящий поединок обещает стать судьбоносным в карьере обоих боксеров, претендующих на высшее место в первом тяжелом дивизионе.

– Бои между россиянами неизбежны, – отметил Максим. – У нас очень много хороших бойцов, тем более в крузервейте, и рано или поздно придется сражаться между собой, чтобы выявить лучшего. И, на мой взгляд, это нормально. Каждый уважающий себя боец хочет доказать, что он лучший. Несомненно, это один из самых важных боев в моей карьере. И победа над Чакхиевым может резко приблизить меня к вершине, но я не зациклен на этом. Я люблю бокс и получаю удовольствие от самого процесса. И если даже не смогу победить в этом бою, для меня ничего не изменится. Я буду продолжать боксировать, то есть заниматься своим любимым делом. Меня вообще мало интересует, что будет с Рахимом дальше. Я думаю только о своей карьере. Это бокс, и здесь выживает сильнейший.