23:01 | БОКС

Макгрегор "нокаутировал" Мейуэзера

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Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор на своей странице в твиттере выложил картинку, на которой он стоит рядом с нокаутированным непобежденным американским боксером Флойдом Мейуэзером, завершившим карьеру.

Ирландец на этой картинке стоит над Мейуэзером с двумя чемпионскими поясами. Напомним, боец UFC и боксер постоянно обмениваются жесткими высказываниями в адрес друг друга, ранее обсуждалась возможность проведения боя между ними.

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Материалы REN-TV

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