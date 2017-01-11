Макгрегор "нокаутировал" Мейуэзера

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор на своей странице в твиттере выложил картинку, на которой он стоит рядом с нокаутированным непобежденным американским боксером Флойдом Мейуэзером, завершившим карьеру.

Ирландец на этой картинке стоит над Мейуэзером с двумя чемпионскими поясами. Напомним, боец UFC и боксер постоянно обмениваются жесткими высказываниями в адрес друг друга, ранее обсуждалась возможность проведения боя между ними.