Макгрегор "нокаутировал" Мейуэзера

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор на своей странице в твиттере выложил картинку, на которой он стоит рядом с нокаутированным непобежденным американским боксером Флойдом Мейуэзером, завершившим карьеру.
Ирландец на этой картинке стоит над Мейуэзером с двумя чемпионскими поясами. Напомним, боец UFC и боксер постоянно обмениваются жесткими высказываниями в адрес друг друга, ранее обсуждалась возможность проведения боя между ними.
Call me C.J Watson! https://t.co/9m2Omw4Wca pic.twitter.com/GZMzxxTsbb– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 11 января 2017 г.