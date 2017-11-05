Липинец в марте проведет бой с Бронером

Алекс Вайсфельд, менеджер Сергея Липинца, отметил, что россиянин проведет в марте защиту титула чемпиона мира по версии IBF. По словам Вайсфельда, российскому боксеру будет противостоять американец Эдриэн Бронер.

- Следующий поединок пройдет в марте. Это будет защита против Бронера. - цитирует ТАСС Вайсфельда.

Напомним, что сегодня Сергей Липинец победил японца Акихиро Кондо и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Поединок проходил в Бруклине. Победа 28-летнему спортсмену досталась единогласным решением судей.

Липинец и трагикомедия Уайлдера