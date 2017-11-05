09:53 | Бокс

Липинец в марте проведет бой с Бронером


Алекс Вайсфельд, менеджер Сергея Липинца, отметил, что россиянин проведет в марте защиту титула чемпиона мира по версии IBF. По словам Вайсфельда, российскому боксеру будет противостоять американец Эдриэн Бронер.

- Следующий поединок пройдет в марте. Это будет защита против Бронера. - цитирует ТАСС Вайсфельда.

Напомним, что сегодня Сергей Липинец победил японца Акихиро Кондо и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Поединок проходил в Бруклине. Победа 28-летнему спортсмену досталась единогласным решением судей.

Липинец и трагикомедия Уайлдера

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http://tass.ru/sport/4704185

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