Лебзяк в ближайшее время примет решение о выдвижении кандидатуры на пост главы ФБР

Александр Лебзяк в ближайшее время примет решение о выдвижении кандидатуры на пост президента Федерации бокса России. Специалист с 2005 по 2008-й и с 2013 года работал главным тренером сборной России, но после Олимпиады в Рио был отстранен от должности. Действующим президентом федерации является Борис Иванюженков, возглавляющий ее с 2009 года. Выборы пройдут 16 октября.

- Есть круг лиц, наших людей, которые высказали желание принять участие в выборах, - цитирует ТАСС Лебзяка. - Мы скоро определимся и выдвинем одного кандидата. Сейчас не хочу раскрывать все карты, думаю, через три - четыре дня все станет известно.