Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк получал угрозы перед выборами главы Федерации бокса России. Наставник поддерживает на предстоящих выборах кандидатуру Эдуарда Хусаинова. Еще одним основным кандидатом на пост главы организации является бывший председатель наблюдательного совета федерации Евгений Муров. Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России состоится 1 февраля.

- Были звонки, пришла бумага с угрозами, мол, смотрите внимательно, я посмеялся, - цитирует ТАСС Лебзяка. - От своих целей и идей не намерен отступать, поэтому мне эти угрозы не страшны. Есть человеческая этика, я не могу уйти на полпути, и раз мы ввязались за эту идею, то должны идти до конца. Поэтому никакие угрозы не заставят нас отказаться от наших идей.