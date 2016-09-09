Лебзяк отстранен от должности главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сообщил, что его отстранили от занимаемой должности. При этом наставник считает, что это решение незаконно.

- Меня отстранили от должности, - цитирует ТАСС Лебзяка. - Я считаю свое отстранение с поста главного тренера сборной России незаконным.

Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 годы.