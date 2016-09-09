11:11 | БОКС

Лебзяк отстранен от должности главного тренера сборной России

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Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк сообщил, что его отстранили от занимаемой должности. При этом наставник считает, что это решение незаконно.

- Меня отстранили от должности, - цитирует ТАСС Лебзяка. - Я считаю свое отстранение с поста главного тренера сборной России незаконным.

Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 годы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3607791

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

Не знаю, кто тут прав, а кто виноват - но, сборная на Олимпиаде выступила плохо! Не защищаю Лебзяка, но проще всего всех собак повесить на тренера и этим удовлетвориться!

11:43

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