Лебзяк может вернуться в сборную России

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк заявил, что у него есть шансы вернуться на прежний пост в ближайшее время. Однако, по словам олимпийского чемпиона 2000 года, при нынешнем руководстве Федерации бокса России сделать это будет весьма затруднительно.

– Безусловно, они (шансы) есть, – приводит ТАСС слова Лебзяка. – Однако, при нынешнем руководстве федерации это затруднительно. Будет исполком, где нас все-таки заслушают, оценят выступление сборной. Да и накопилось много вопросов, которые нужно обсудить.

Лебзяк был отстранен от должности главного тренера решением исполкома Федерации бокса России. Также от работы со сборной были отстранены все тренеры национальной команды и директор Евгений Судаков. Президент организации Борис Иванюженков назвал эту ситуацию "рабочим процессом".

12 октября состоится заседание исполкома Федерации бокса России, в ходе которого будут заслушаны отчеты тренеров национальной сборной России, а также утверждена дата отчетно-выборной конференции. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские боксеры завоевали дну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

