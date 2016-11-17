Лебзяк и Тищенко избраны в состав нового исполкома Федерации бокса России

Олимпийские чемпионы Александр Лебзяк и Алексей Тищенко единогласно избраны в состав нового исполкома Федерации бокса России (ФБР). Конференция ФБР проходит в четверг в Москве. Ранее на пост президента был избран Эдуард Хусаинов.

– Я хочу, чтобы исполком состоял из 22 - 25 человек, – приводит "Р-Спорт" слова Хусаинова. – Но это можно будет сделать на следующей конференции, внеся изменения в устав. Ориентировочно – через три месяца. Сегодня в соответствии с уставом мы должны выбрать семь. Я предлагаю следующие кандидатуры: Андрей Королев, Александр Лебзяк, Алексей Тищенко, Иса Хаматханов, Евгений Судаков, а также вице-президент и президент.