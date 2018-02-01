Лебедев проведет бой с победителем Всемирной суперсерии бокса

Вадим Корнилов, менеджер россиянина Дениса Лебедева, отметил, что Лебедев получил статус "чемпион в отпуске" в виду того, что титул будет выставлен на кон в объединительном бою между Муратом Гассиевым и Юниеором Дортикосом. Корнилов также добавил, что российский боксер проведет бой с победителем Всемирной боксерской суперсерии.

- Денис не лишен титула, – цитирует ТАСС Корнилов. – Всемирная боксерская ассоциация выпустила резолюцию, согласно которой, Денис получил статус "чемпион в отпуске" в виду того, что титул будет выставлен на кон в объединительном бою между Гассиевым и Дортикосом. Согласно правилам, в объединительном поединке должен быть выставлен титул суперчемпиона, поэтому в WBA не может быть одновременно как суперчемпиона, так и регулярного чемпиона. Финал суперсерии состоится в мае, после чего WBA объявит о переговорах между ее победителем и Денисом Лебедевым, чтобы выявить сильнейшего боксера в этой весовой категории.