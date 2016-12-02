13:23 | БОКС

Лебедев и Гассиев поспорят только за чемпионский титул по версии IBF

0
0
0

На кону боя между россиянином Денисом Лебедевым и его соотечественником Муратом Гассиевым будет стоять только чемпионский титул в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской ассоциации (IBF), сообщает "Р-С порт" со ссылкой на организаторов боксерского вечера. Бой состоится в Москве на арене "Мегаспорт" 3 декабря.

Претендент по линии IBF Гассиев одержал победы во всех 23 боях на профессиональном ринге. 17 раз россиянин завершал поединки нокаутом. В активе 37-летнего Лебедева 29 побед, 22 из которых – нокаутом, и два поражения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161202/1113109586.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ