Кроуфорд приговорен к 50 дням тюрьмы за хулиганство

Чемпион мира по версиям WBO и WBC американец Теренс Кроуфорд получил тюремный срок за хулиганство и порчу чужого имущества, сообщает Omaha World-Herald. Изначально боксер получил срок в 90 дней, однако во время судебного процесса он был сокращен до 50.

Кроуфорд заказал покраску машины, которую собирался подарить племяннику, за 2500 долларов. Однако американец заплатил фирме лишь половину обещанной стоимости, так как ему не понравилось качество работы и долгий срок ее выполнения – шесть месяцев. В итоге боксер со своими друзьями устроили погром в мастерской.

Отмечается, что все происходящее было записано на камеры видеонаблюдения.