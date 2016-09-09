Контроль за медикаментами в команде Поветкина после случая с мельдонием усилен

В команде российского боксера Александра Поветкина усилен контроль за медикаментами после ситуации с обнаружением мельдония в его допинг-пробе. Ближайший поединок 37-летний россиянин должен провести с канадцем Бермейном Стиверном.

– Саша начал подготовку к бою со Стиверном, пока на сборы он не выехал и тренируется в России, – приводит ТАСС слова руководителя компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, представляющего интересы спортсмена. – Никаких изменений в команде нет, просто будем более внимательно подходить к тому, какие используются медикаменты. К нему сейчас будет повышенное внимание со стороны ВАДА, он будет проходить дополнительные допинг-тесты. Что касается торгов, то мы готовы ко всем вариантам завершения переговоров с Доном Кингом, с которым непросто договориться.

Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако в результате был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет Стиверн.

Поветкин – обязательный претендент на титул чемпиона мира WBC, которым владеет Уайлдер, и первый номер рейтинга организации в супертяжелом весе. Россиянин, имеющий в своем активе золото Олимпиады-2004, провел на профессиональном ринге 31 бой, одержав 30 побед (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.