Контракт с Лебзяком не будет продлен

Президент Федерации бокса России Борис Иванюженков подчеркнул, что контракт с главным тренером сборной России Александром Лебзяком не будет продлен. Ранее сообщалось, что он отстранен от должности после Олимпиады-2016, его место займет Олег Меньшиков.

- Лебзяк не уволен, с ним просто не будет продлен контракт, это обычное дело, поскольку у нас есть сроки для подачи новых кандидатур. Мы обязательно заслушаем Лебзяка, но исполком предложил на его место кандидатуру Олега Меньшикова, она была поддержана, - цитирует ТАСС Иванюженкова.

Также стало известно, что исполком Федерации бокса России поддержал выдвижение Иванюженкова на очередной срок главы организации. Его соперником может стать Лебзяк, который пока не принял решения.

- Мы собирали исполком в расширенном составе, были представители региональных организаций, а также ОКР. Члены исполкома предложили и поддержали возможность продолжения мною деятельности на этом посту, но пока я не принял окончательного решения, еще есть время, - подчеркнул Иванюженков.