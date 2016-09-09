Контракт Меньшикова рассчитан до конца 2016 года

Новый главный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков сообщил, что его контракт подписан на три месяца, до конца 2016 года, после чего будет заключено новое годичное соглашение. Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Александр Лебзяк отстранен от должности. Также отстранены все тренеры национальной команды и директор Федерации бокса России (ФБР) Евгений Судаков. Президент ФБР Борис Иванюженков назвал ситуацию "рабочим процессом".

Меньшиков также сообщил, что помогать ему в качестве старших тренеров команды будут Александр Лукьянов, Иван Шидловский и Игорь Голубков.

- Контракт пока заключен на три месяца, до конца 2016 года. А затем будет заключен новый – у нас же все контракты заключаются на один год, – цитирует "Р-Спорт" Меньшикова. - Сейчас боксеры в регионах готовятся к чемпионату России. И уже после него будет сформирован состав сборной страны на новый олимпийский цикл.