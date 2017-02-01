Конференция ФБР утвердила новый устав, упразднив должность президента

Конференция Федерации бокса России (ФБР) проголосовала за принятие нового устава, который упраздняет должность президента. "За" проголосовали 67, "против" – ноль.

Соответствующие изменения будут внесены в устав организации. Новым руководящим органом будет высший наблюдательный совет, председателем которого единогласно был избран Алексей Рубежной. Муров, сложивший с себя полномочия главы высшего наблюдательного совета, был избран почетным председателем ФБР.

Заместитель министра спорта Павел Новиков заявил, что ведомство изучило предложение исполкома, согласно которому должность президента будет упразднена.

"Для нас бокс приоритетный вид спорта, который приносит большое количество медалей. Наша сборная - это приоритет. Мы с вниманием относимся к этому виду спорта. Что касается устава, он правильный и взвешенный, наши юристы его смотрели. Считаем, что это правильное предложение, я высказываю точку зрения Министерства спорта", - сказал Новиков, выступая на конференции. Изменения в устав были приняты единогласно, "за" проголосовали все 67 присутствовавших делегатов. (Елена СОБОЛЬ)