Комментатор НВО: "Есть шанс второго боя Мейвезер-Макгрегор"

Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли отметил, что Флойду Мейвезеру нет смысла окончательно завершать боксерскую карьеру. Лэмпли также не исключает возможности второго боя между американцем и Конором Макгрегором.

– Ему нет смысла уходить окончательно, – цитирует BoxingScene Лэмпли. – Он отлично все разыграл. Он позволил Конору так сказать выиграть первые три раунда, чтобы ММА-сообществу было, на что клюнуть. Вокруг достаточно лохов, чтобы Флойд мог заработать еще 150 миллионов долларов. Почему нет? Нужно ли сомневаться в том, хочет ли Флойд заработать еще 150 миллионов или нет? Зачем он выкладывает видео тренировок? Зачем он позволил Конору выиграть три раунда? Почему все это вообще продлилось 10 раундов? Все это спланировано.