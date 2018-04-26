21:57 | Бокс

Капитан сборной России прокомментировал итоги юниорского ЧЕ


Капитан сборной России Руслан Колесников (81 килограмм) прокомментировал итоги юниорского чемпионата Европы по боксу, на котором команда завоевала шесть золотых медалей. Турнир прошел в итальянском Розетто-дельи-Абруцци.

- Путь на этот турнир был тяжелым, - сказал Колесников. - Но справился, отобрался на первенство Европы, где выступил уже на полученной в предыдущих боях практике. Мы прошли хорошую подготовку, старался подвести себя на пик формы к финалу, но в каждом бою выкладывался как в последнем. Хочу сказать спасибо тренерам сборной, личному тренеру, папе. Финальный бой был самым тяжелым – это ответственность, моральное напряжение. Но все получилось. В этом году много турниров, уберем все ошибки – к первенству мира и Юношеским Олимпийским играм подойдем в отличной форме. (Михаил ПОТАПОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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