Капитан сборной России прокомментировал итоги юниорского ЧЕ

Капитан сборной России Руслан Колесников (81 килограмм) прокомментировал итоги юниорского чемпионата Европы по боксу, на котором команда завоевала шесть золотых медалей. Турнир прошел в итальянском Розетто-дельи-Абруцци.

- Путь на этот турнир был тяжелым, - сказал Колесников. - Но справился, отобрался на первенство Европы, где выступил уже на полученной в предыдущих боях практике. Мы прошли хорошую подготовку, старался подвести себя на пик формы к финалу, но в каждом бою выкладывался как в последнем. Хочу сказать спасибо тренерам сборной, личному тренеру, папе. Финальный бой был самым тяжелым – это ответственность, моральное напряжение. Но все получилось. В этом году много турниров, уберем все ошибки – к первенству мира и Юношеским Олимпийским играм подойдем в отличной форме. (Михаил ПОТАПОВ)