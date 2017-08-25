Как Первый канал покажет бой Мейвезер – Макгрегор

"Бой века" между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором на Первом канале будет комментировать Александр Садоков. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе Первого канала.

Трансляция из Лас-Вегаса начнется в России 27 августа в 6.30 утра по московскому времени с "разогрева" (подготовка к бою, пресс-конференция, взвешивание, раздевалка и так далее) вплоть до начала поединка, который ориентировочно начнется в 7.00.

Сам бой будет показан в прямом эфире на всю страну, а для тех, кто не сможет увидеть прямую трансляцию, предусмотрен повтор в 23.30. (Олег ШАМОНАЕВ)

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