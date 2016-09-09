Известный боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни

Призер чемпионата мира и Европы, обладатель Кубка мира по боксу Роман Романчук скончался после сердечного приступа в возрасте 37 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на слова тренера клуба "КИТЭК", в котором спортсмен начинал карьеру, Светланы Андреевой.

Помимо спортивных достижений, Романчук известен тем, что летом 2008 года перед Олимпийскими играми в Пекине во Владивостоке у него произошел конфликт с жителем города. По итогу конфликтной ситуации житель получил тяжелое ранение головы из бесствольного пистолета "Оса" и позднее скончался. В марте 2009 года суд Фрунзенского района Владивостока признал Романчука виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Приговор был обжалован обеими сторонами, в результате боксер был признан виновным в "причинении смерти по неосторожности" и приговорен к одному году двум месяцам лишения свободы.

В декабре 2009 года Романчук был выпущен на свободу, а позднее объявлял о желании вернуться на ринг. Но травма не позволила спортсмену возобновить карьеру, он планировал заняться тренерской деятельностью.