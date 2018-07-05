Инна Сагайдаковская: "В бою Гассиев-Усик нокаута не будет, шансы на победу равны"

Чемпионка мира по боксу WBC россиянка Инна Сагайдаковская дала прогноз на исход боя между соотечественником Муратом Гассиевым (26-0) и украинцем Александром Усиком (14-0) в финале Всемирной боксерской суперсерии, который состоится 21 июля.

- Это будет самый ожидаемый бой года, встреча двух хороших боксеров, - отметила Сагайдаковская. - Гассиев очень прибавил в технике, он - грамотный. Усик также очень техничный и подвижный. Нокаута не будет.



Победитель будет определен по итогам 12-раундов по очкам. Даже не знаю, на кого поставить, повторюсь, что - это два очень хороших спортсмена. Шансы у обоих равны

21 июля в рамках вечера бокса в СК "Олимпийский" Сагайдаковская (7 побед, 3 нокаутом) встретится с абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе норвежко Сесилией Брекхус (33 победы, 9 нокаутов).