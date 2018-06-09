Илья Шувалов стал заместителем генсека ФБР по развитию и управлению интерактивного бокса

В Федерации бокса России (ФБР) была введена новая должность – Илья Шувалов занял пост заместителя генерального секретаря по развитию и управлению интерактивного бокса и инвестиционной политике. Генсек организации Умар Кремлев отметил, что одним из направлений работы функционера будет продвижение бокса в сети Интернет.

– Мы готовимся занять новую нишу в развитии и продвижении бокса в сети Интернет, - сказал генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев. - Уверен, что Илья Вадимович привлечет молодую аудиторию интернет-пользователей, что будет способствовать популяризации бокса по всей стране, а также привлечет колоссальные инвестиции в наш любимый вид спорта. Все это делается для поддержки олимпийского бокса. (Елена СОБОЛЬ)