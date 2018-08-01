"Хотел увидеть пальмы и других людей". Кличко признался, что в детстве не любил спорт

Экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко в интервью T-Online отметил, что в детстве не любил спорт и задумывал его использовать, как инструмент для путешествий.

- Я взял на себя роль профессионального боксера. Я не родился боксером, - сказал Кличко-младший. - Я хотел путешествовать. Спорт был для меня инструментом. Я не любил его страстно.

Я хотел открыть для себя мир. Я хотел увидеть пальмы, пляжи и океаны. Других людей. Потом я понял: "Хорошо, я должен стать спортсменом".

Владимир Кличко завершил карьеру в прошлом году.