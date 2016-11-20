Гвоздик победил Чилембу перед боем Ковалева и Уорда

Украинец Александр Гвоздик победил малавийского боксера Айзека Чилембу в бою за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе. Поединок был остановлен в конце восьмого раунда. Для бронзового призера Олимпийских игр-2012 этот успех стал 12-м в 12 боях на профессиональном ринге. Чилемба потерпел пятое поражение в 30 поединках.

Напомним, в 7.50 по московскому времени в Лас-Вегасе начнется бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.