07:23 | БОКС

Гвоздик победил Чилембу перед боем Ковалева и Уорда

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Украинец Александр Гвоздик победил малавийского боксера Айзека Чилембу в бою за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе. Поединок был остановлен в конце восьмого раунда. Для бронзового призера Олимпийских игр-2012 этот успех стал 12-м в 12 боях на профессиональном ринге. Чилемба потерпел пятое поражение в 30 поединках.

Напомним, в 7.50 по московскому времени в Лас-Вегасе начнется бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

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