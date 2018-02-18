Гроувз победил Юбенка-мл и вышел в финал Всемирной серии бокса

Британский боксер Джордж Гроувз вышел в финал Всемирной серии бокса в весовой категории до 76,2 кг. Он победил своего соотечественника Криса Юбенка-мл, выиграв у него по очкам единогласным решением судей. Тем самым он защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

В финальном бою серии WBSS, который пройдет 8 июля, Гроувз встретится с победителем пары Каллум Смит (Великобритания) – Юрген Бремер (Германия). Этот бой состоится в Нюрнберге 24 февраля.