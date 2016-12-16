05:14 | БОКС

Григорий Дрозд: "У Поветкина не будет недооценки Стиверна"

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Российский боксер Григорий Дрозд выразил мнение, что его соотечественник Александр Поветкин будет фаворитом в поединке против канадца Бермейна Стиверна. Бой состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

– Я знаю Поветкина не первый год, – подчеркнул Дрозд. – Мы много лет тренировались вместе, бок о бок. О возможностях Александра мне прекрасно известно. Он провел великолепный тренировочный сбор с высококлассными спарринг-партнерами. Несмотря на то, что в предстоящем бою Стиверн является андердогом, уверен, что со стороны Поветкина не будет никакой недооценки соперника.
 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651753

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