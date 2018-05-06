Головкин – о бое с Мартиросяном: "Думал, будет серьезное дело. Но все закончилось быстро"

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин ожидал, что бой с америнцем Ванесом Мартиросяном будет длиться дольше. Спортсмен добавил, что хочет встретиться на ринге со всеми возможными соперниками в среднем весе.

- Я чувствую себя отлично. Я вернулся, – цитирует sports.kz Головкина. – Спасибо большое моим друзьям из Казахстана и всем, кто поддерживал. Ванес – отличный боец, он нанес мне пару хороших ударов. В первом раунде я думал, что это будет серьезное дело, но во втором все закончилось.

Я хочу всех соперников в среднем весе. Реванш с Канело в сентябре? Если он готов, то я готов в любое время. Я готов драться с кем угодно. Я чемпион уже девять лет и у меня много поясов. Парни, если хотите, приходите и попробуйте забрать их. Пора зачистить дивизион.

Напомним Головкин во втором раунде отправил Мартиросяна в нокаут. 36-летний казахстанец в 20 боях подряд защищает свой титул чемпиона мира, что является рекордом.