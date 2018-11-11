Генеральный секретарь Федерации бокса России: "Обязательно добьемся реванша с Усиком"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что команда российского боксера Мурата Гассиева намерена добиться права на проведение реванша с украинцем Александром Усиком. Переговоры о предстоящем поединке планируют провести после весны.

– Было понятно, что Усик выиграет, – приводит слова Кремлева "РИА Новости". – Белью не конкурент ему. Оба боксера показали хороший бой, но уже после четвертого раунда было все видно. Реванша с Усиком мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать с командой Усика.

Украинец Александр Усик одержал победу в бою против британца Тони Белью за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу четырьмя поясами – по версиям WBO, WBC, WBA и IBF. Он отправил своего соперника в нокаут в восьмом раунде поединка, который прошел на арене в Манчестере.