Гассиев ожидает красивого боя с Усиком в "Олимпийском"

Россиянин Мурат Гассиев ожидает красивого боя в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком.

- Я, конечно, знаю сильные стороны Усика. Более того, его сильные стороны знают практически все. Что я смогу противопоставить этому, покажет только бой. Позднее мы сможем это обсудить, - сказал Гассиев.



Он подчеркнул, что оба спортсмена планируют показать красивый бой, который станет подарком для всех зрителей.

Бой пройдет 21 июля в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве. Как ожидается, боксеры появятся в ринге около 23.00 по местному времени.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Мурат Гассиев – Александр Усик

Гассиев - Усик. Live!