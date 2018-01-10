Фьюри планирует провести бой в апреле

Британец Тайсон Фьюри отметил, что не может дождаться возвращения на ринг. Спортсмен также добавил, что он подал заявку на получение боксерской лицензии.
– Я подал заявку на получение боксерской лицензии и буду защищать свой титул по версии журнала Ring в апреле. Не могу дождаться возвращения на ринг, – написал на своей странице в Твиттере Фьюри.
Applying for my boxing Licance today, will be defending my @ringmagazine title in April,– TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 10 января 2018 г.
Can't wait to get back in the ring.
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