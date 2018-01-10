Фьюри планирует провести бой в апреле

Британец Тайсон Фьюри отметил, что не может дождаться возвращения на ринг. Спортсмен также добавил, что он подал заявку на получение боксерской лицензии.

– Я подал заявку на получение боксерской лицензии и буду защищать свой титул по версии журнала Ring в апреле. Не могу дождаться возвращения на ринг, – написал на своей странице в Твиттере Фьюри.