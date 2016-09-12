Фьюри не приехал на пресс-конференцию перед боем с Кличко

Тайсон Фьюри не приехал на пресс-конференцию, посвященную матчу-реваншу с Владимиром Кличко. По словам представителей команды британца, он не доехал до места пресс-конференции из-за сломавшейся машины. Тренеры Фьюри принесли украинцу и всем собравшимся извинения от их команды.

Матч-реванш состоится 29 октября в Манчестере. Изначально поединок был запланирован на 9 июля, но был отложен из-за травмы британца.

Напомним, что в ноябре 2015 года Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.