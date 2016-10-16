Флойд Мейуэзер: "Вы все знаете, что было бы с Головкиным, если бы вместо Брука дрался я"

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Флойд Мейуэзер не сомневается, что победил бы казахстанца Геннадия Головкина. В своем последнем бою чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Головкин одержал победу над британцем Келлом Бруком.

– Вы все знаете, что было бы с Головкиным, если бы вместо Брука дрался я, – цитирует Мейуэзера Boxing Scene. – Однако я больше не выступаю. Теперь хочу помогать молодым боксерам повышать свой уровень. Моя цель – найти следующего Флойда Мейуэзера. А если и несмогу, то просто помогу им стать чемпионами и заработать шести– или семизначные гонорары.