Флойд Мейуэзер: "Вы все знаете, что было бы с Головкиным, если бы вместо Брука дрался я"

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Флойд Мейуэзер не сомневается, что победил бы казахстанца Геннадия Головкина. В своем последнем бою чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Головкин одержал победу над британцем Келлом Бруком.
– Вы все знаете, что было бы с Головкиным, если бы вместо Брука дрался я, – цитирует Мейуэзера Boxing Scene. – Однако я больше не выступаю. Теперь хочу помогать молодым боксерам повышать свой уровень. Моя цель – найти следующего Флойда Мейуэзера. А если и несмогу, то просто помогу им стать чемпионами и заработать шести– или семизначные гонорары.
Букер
Знаем Флойд, тоже самое было бы,что говорили все предыдущие соперники.
23:21 16 октября
tonipi
вероятно, Геннадий Геннадьевич долго бы лечил руки.
23:19 16 октября