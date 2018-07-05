Федор Чудинов: "Я не великий, чтобы расслабляться, мне нужно готовиться"

Российский боксер второго среднего веса Федор Чудинов встретится с 33-летним французом Наджибом Мохаммеди 21 июля в андеркарде финального поединка WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. На кону 12-раундового поединка будет стоять пояс временного чемпиона мира WBA.

- Соперник сильный, очень хорошо, что я успел приехать в Америку и здесь готовиться перед таким непростым соперником, - рассказал Чудинов. - Я был готов к любому бойцу, но здорово, что достался такой хороший соперник.



Мне все равно с кем боксировать, от этого моя подготовка не меняется. Работа идет по полной в любом случае. Есть много примеров, когда великие спортсмены проигрывали неизвестным ребятам только потому, что недооценили их.



А я не великий, чтобы так расслабляться, поэтому мне нужно готовиться. Я готовлюсь к каждому сопернику как к последнему. Потому что если я его не пройду, как я могу думать о других, о следующих?



- Какие ощущения от того, что будете боксировать в таком мощном вечере бокса 21 июля?



- Это большая ответственность. Понятно, что мне дают шанс вернуться, у меня уже был пояс Суперчемпиона, потом сошел с вершины и потерял позиции в рейтингах.



Но сейчас прошло буквально три боя, и я надеюсь вернуться в топ и дальше продолжать боксировать. Сейчас уверенности в победе у меня больше, чем когда-либо до этого.